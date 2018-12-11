Працівникам Приватбанку заборонили переманювати клієнтів "Укрпошти"

Приватбанк пообіцяв "Укрпошті" розібратися зі своїми співробітниками, які у Чернівцях закликали користуватися послугами банку для отримання пенсій, оскільки "Укрпошта припиняє їхню доставку".

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook.

"Керівництво Приватбанку рішуче засуджує використання недостовірної інформації, яка може призвести до негативних наслідків інших бізнес та державних установ, особливо в умовах воєнного часу", - написав він.

За словами Смілянського, ПриватБанк взяв на себе зобов`язання в триденний термін провести серед своїх співробітників інструктаж про неприпустимість використання подібної інформації для залучення клієнтів.

"Заходи дисциплінарного характеру будуть вжиті до відповідних працівників. Додатково, буде заборонена матеріальна чи інша мотивація працівників ПАТ Укрпошта (листонош та операторів) з метою переведення поточних клієнтів ПАТ Укрпошта на обслуговування в Приватбанк", - написав Смілянський.

Гендиректор Укрпошти також додав, що установи продовжать свою співпрацю.

10 грудня Смілянський опублікував у своїй сторінці в Facebook фотографію листівки, в якій банк закликає користуватися його послугами для отримання пенсій, оскільки "Укрпошта припиняє доставку пенсій" з 1 січня 2019 року. За словами гендиректора поштового оператора, фото було зроблено жителем Чернівців.

Через цей інцидент Смілянський пригрозив відключити термінали ПриватБанку в мережі Укрпошти.

Раніше він заявив, що "Укрпошта" зможе скоротити витрати Пенсійного фонду на доставку пенсій до нуля за п'ять років, якщо отримає дозвіл займатися наданням фінансових послуг.

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