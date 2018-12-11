Парламент Литви закликав до нових санкцій проти РФ і відключення від SWIFT

Парламент Литви ухвалив резолюцію на підтримку України, в якій пропонує розширити санкції проти Росії після захоплення українських моряків у районі Керченської протоки.

За резолюцію проголосували 79 депутатів, двоє утрималися, проти не було жодного голосу, пише "Європейська правда".

"Прийнята резолюція рішуче засуджує військову агресію проти України з боку Російської Федерації та агресивні односторонні дії, які є грубим порушенням двосторонніх і багатосторонніх угод і міжнародного права, загрожують всьому регіону і європейській безпеці, і закликає до негайних дій", - йдеться в повідомленні парламенту.

Резолюція зазначає, що Росія перейшла "червоні лінії" під час нападу в Керченській протоці.

"Сейм Литви закликає до радикальної зміни стратегії Заходу щодо стримування російської агресії, переходу до конкретних дій, які повинна зробити Росія, і, якщо вони не будуть реалізовані, до введення набагато більш ефективних і більш широких санкцій", - наголошується в документі.

У резолюції пропонується висунути кілька умов і вимог до Росії: контроль над Керченською протокою переходить до ООН; окуповані Росією території України передаються під управління миротворчої місії ООН; звільнення всіх ув'язнених українських громадян - як політичних в'язнів, так і військовополонених.

"Якщо Росія не виконає ці вимоги найближчим часом або накладе вето на ці рішення, пропонується ввести всеосяжні санкції, в тому числі на російський газовий, нафтовий і фінансовий сектори, включаючи її виключення з системи SWIFT", - йдеться в резолюції.

Нагадаємо, Литва запровадила національні санкції проти 20 осіб, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.

Українська правда