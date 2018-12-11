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Google прискорила закриття своєї соцмережі через збій у системі приватності

Вівторок, 11 грудня 2018, 10:00

Компанія Google вирішила припинити існування своєї соціальної мережі Google+ вже у квітні - на чотири місяці раніше, ніж планувалося.

Про це у понеділок заявили в компанії, передає Reuters.

Причиною відповідного рішення стала вже друга помилка в системі конфіденційності, яка відкрила доступ до приватних даних 52,5 млн акаунтів, таких як імена, електронна пошта, стать і вік.

При цьому, за твердженням компанії, наразі ніяких свідчень того, що хтось встиг скористатися цим доступом, немає.

Нагадаємо, 8 жовтня компанія Google повідомила про рішення закрити соцмережу Google+ для індивідуальних користувачів.

Вже тоді у Google визнали, що виявили витік даних користувачів. Він міг потенційно зачепити близько півмільйона користувачів соцмережі.

З травня 2015 року по березень 2018 року приховані дані користувачів могли бачити інші додатки, до яких ті під'єднувалися через Google+.

Українська правда

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