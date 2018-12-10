Депутати пропонують звільнити від податків деякі "євробляхи"

Група нардепів зареєструвала законопроекти про звільнення від адмінвідповідальності та сплати податків волонтерів, які ввозили авто на іноземній реєстрації для передачі військовим на Донбас.

Відповідні законопроекти №9382 та №9383 про внесення змін до Митного та Податкового кодексів опубліковані на сайті Верховної Ради, повідомляє "Укрінформ".

"Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання звільнення волонтерів від адміністративної відповідальності та від сплати відповідних митних, податкових і інших платежів за транспортні засоби, щодо яких не були дотримані строки та умови митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, якими такі волонтери фактично не володіють та не розпоряджаються у зв’язку з передачею цих транспортних засобів військовим, що захищають Україну… у Донецькій та Луганській областях", - ідеться в пояснювальних записках до законопроектів.

Пропонується також звільнити від митних, податкових та інших платежів підрозділи військових формувань, яким було передано автівки на іноземній реєстрації.

Крім того, транспортні засоби, конфісковані за статтями 470 і 481 Митного кодексу, пропонується передавати підрозділам, які беруть безпосередню участь в Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Разом з тим при розмитненні та реєстрації "євроблях" такі підрозділи пропонують звільняти від сплати належних податкових, митних та інших платежів.

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

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Українська правда