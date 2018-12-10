Uber виходить на IPO
Минулого тижня компанія Uber Technologies Inc. офіційно подала документи на реєстрацію IPO.
Про це повідомляє Liga.net.
Керівництво компанії ще недавно говорило, що планує продати акції компанії на ринку тільки в другому півріччі 2019 року.
Основний конкурент Uber в США Lyft Inc. також направила в Комісію з цінних паперів і бірж заявку на IPO. Компанія планує провести лістинг у березні-квітні.
Частка Uber на американському ринку таксі становить 69%, Lyft - 28%.
У третьому кварталі 2018 року Uber отримала збиток в 1,07 млрд доларів. При цьому, в порівнянні з попереднім кварталом, виручка збільшилася на 38%, до 2,95 млрд доларів. На думку аналітиків, вихід на прибутковий рівень відбудеться не раніше, ніж через три роки.
Lyft отримала виручку в розмірі 563 млн доларів в третьому кварталі 2018 року, чистий збиток компанії був 254 млн доларів.
Інвестиційна компанія Goldman Sachs Group Inc. і банківський холдинг Morgan Stanley оцінили вартість транспортної компанії Uber Technologies Inc. в 120 млрд доларів.
Нагадаємо, Uber планує запустити доставку їжі дронами до 2021 року.
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