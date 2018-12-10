Україна та Китай поновили валютний своп на 62 мільярда

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Національний банк України та Народний банк Китаю поновили Двосторонній договір про валютний своп ще на три роки на рівні 15 мільярдів юанів або 62 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Відповідний договір 10 грудня у Пекіні підписали голова НБУ Яків Смолій та його китайський колега Ї Ґан.

Це вже третя подібна угода. Термін дії попереднього трирічного договору про валютний своп на суму до 54 мільярдів гривень та 15 мільярдів юанів сплив у червні 2018 року.

"Китай - це другий найбільший торговий партнер України за товарообігом, а роль юаня в міжнародній торгівлі зростає. Доступ до коштів, отриманих за договором, сприятиме здійсненню торгівлі між Україною та Китаєм в юанях", - прокоментував Смолій.

Валютний своп являю собою обмін валютами з наступним зворотнім обміном за курсами, узгодженими сторонами, і використовується центральними банками при наданні ліквідності в національній валюті.

Нагадаємо, Україна та Китай планують подвоїти взаємний товарообіг до 10 млрд доларів.

Китайські компанії за два роки натендерили в Україні понад 10 мільярдів.

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