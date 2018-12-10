Канадці зацікавлені в постачанні локомотивів "Укрзалізниці" — Омелян

Канадська компанія Bombardier Transportation готова взяти участь в конкурсі на поставку електровозів для АТ "Укрзалізниця".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Всі чекають на тендер УЗ, в якому готові взяти участь не тільки Alstom, але і Bombardier і китайські компанії. З огляду на повну зношеність українських локомотивів - далі тягнути нікуди", - зазначив міністр.

У вересні заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань повідомив, що в конкурсі на поставку електровозів для України візьмуть участь Alstom і CRRC.

До кінця року уряд повинен оголосити про стратегічне партнерство або з китайською CRRC, або з Alstom.

"Так само, як з General Electric. Буде конкурс між двома компаніями, і переможе найсильніший", - повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань.

20 вересня "Укрзалізниця" підписала меморандум про взаєморозуміння з Alstom і CRRC.

Пізніше в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов зазначив, що, крім Alstom і CRRC, які розглядаються як основні претенденти на поставку локомотивів, вірогідні угоди ще з кількома виробниками, зокрема, з Siemens і Skoda.

Планується постачання електровозів як для вантажного, так і для пасажирського сполучення.

Наразі частка електрифікованих колій "Укрзалізниці" становить 47%, при цьому парк електровозів налічує близько 800 одиниць, їх середній вік дорівнює 39,2 рокам, а зношеність - 92%.

Нагадаємо, 11 вересня в порт міста Чорноморськ прибув перший локомотив, вироблений американською компанією GE Transportation.

Репортаж з заводу General Electric у Пенсільванії, де відбувається виробництво локомотивів для України, дивіться за посиланням: Як в США будують "тризуби" для українців. Репортаж із заводу General Electric

Економічна правда