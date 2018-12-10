Першим рейсом поїзда з Мукачева до Будапешта скористалися 10 пасажирів

9 грудня першим рейсом швидкісного потяга з Мукачева, що на Закарпатті, до угорської столиці Будапешта поїхало всього 10 пасажирів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Курсуватиме поки лише один вагон, з часом кількість збільшать до трьох, розповів Ярослав Афтанас, голова профспілкової організації Львівської залізниці.

"Потяг сполученням Мукачево-Будапешт вперше стартував сьогодні з Мукачева, о 12.30 за київським часом. Наразі за цим сполученням курсуватиме один вагон — це робота в тестовому режимі, поки сторони зможуть відслідкувати попит. Сьогодні першим рейсом потягу з Мукачева відправилося 10 пасажирів", - розповів Афтанас.

З його слів, якщо за кілька тижнів стане зрозуміло, що попит на цей потяг є, і він стабільний, залізничники додадуть ще один, або два вагони.

"Угорські колеги-залізничники також схиляються до того, що з часом буде три вагони, а це близько 200 пасажирів щоденно", - каже Афтанас.

Курсуватиме потяг за таким графіком: відправлятиметься о 12.30 з Мукачева і о 19.37 прибуватиме до Будапешта - за київським часом. У протилежному напрямку потяг рухатиметься наступним чином: о 8.23 (о 7.23 за європейським часом) відправлятиметься з Будапешта і о 15.25 київського часу прибуватиме в Мукачево.

Вартість квитків, відповідно, 680 гривень та 20,9 євро. Придбати квитки можна в касах вокзалів в Мукачеві та в Чопі.

Зі слів Афтанаса, пасажири зазначили, що їздити потягом вигідніше, ніж автобусами.

"Батько, який проводжав дітей-студентів, при посадці в Мукачеві розповів, що новим інтерсіті вигідно діставатися студентам на навчання в Угорщину, це майже вдвічі дешевше, бо раніше доводилося платити за таксі до вокзалу, потім їхати до Чопа і звідти бусиком перетинати кордон до Дебрецена чи Будапешту. Іще одна перевага — це дорога без черг на кордоні. Саме пасажирські автобуси простоюють в них по 6-7 годин. А загальний час руху інтерсіті Мукачево-Будапешт — це 7 годин", - акцентував Афтанас.

Поки що потяг прибуває на додатковий перон на Мукачівському вокзалі — він знаходиться за 500 м від основного. Для того, аби люди зорієнтувалися, на вокзалі встановлено показники, які спрямовують у потрібному напрямку.

З часом, зазначив Афтанас, планується, що швидкісний потяг Мукачево-Будапешт прибуватиме на головний перон — для цього залізничникам треба дотягнути вузьку колію (адже потяг рухається по вузькоколійці) до першої платформи Мукачівського вокзалу.

Нагадаємо, що проект пасажирського залізничного сполучення Мукачево-Будапешт обговорюється вже два роки. Запуск потяга між двома містами анонсували вже кілька разів, кожен раз він переносився.

Для прийому поїздів з Угорщини в Мукачево вже обладнали спеціальну платформу, а також відремонтували частину вулиці Вокзальної, яка веде до неї.

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