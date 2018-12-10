Один із Топ-3 контейнерних операторів світу інвестує в Одеський порт 20 мільйонів євро

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Французька компанія CMA CGM інвестує в Одеський порт 20 мільйонів євро.

Про це повідомив у Facebook голова міністерства інфраструктури України Володимир Омелян.

"Підписано документ про інвестиції в обсязі 20 млн євро провідного контейнерного оператора Франції, що входить в Топ-3 контейнерних операторів світу, CMA CGM в Одеський порт", - написав він.

"Впродовж 5 років ми суттєво збільшимо вантажопотік", - зазначив Омелян.

Він повідомив, що у ході візиту до Франції 6-8 грудня провів переговори з міністром транспорту Елізабет Борн.

"Обговорили питання Азову, внутрішньополітичної ситуації в наших державах, подальшої взаємодії у сфері інфраструктури", - написав Омелян.

Він відзначив "надзвичайно високий" інтерес Франції до України, "повне розуміння ситуації в Східній Європі і загрози російського наступу на Захід".

"Пані Міністр наголосила, що з боку французького уряду є беззастережна підтримка як України, так і інвестиційних проектів французьких компаній в Україні щодо концесії доріг, аеропортів, морських портів та спільних стратегічних залізничних проектів", - підкреслив Омелян.

Раніше повідомлялося, що у 2018 році Адміністрація морських портів України вперше має намір залучити кредит від МФО в розмірі 1,6 мільярда гривень.

Економічна правда