Порошенко розповів, коли в Україну надійдуть 500 мільйонів євро допомоги від ЄС

Макрофінансова допомога Європейського Союзу в обсязі 500 мільйонів євро надійде в Україну протягом декількох днів.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Ради регіонального розвитку Хмельницької області в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Прийнято рішення про надання Україні макрофінансової допомоги, і протягом короткого часу - кількох днів - макрофінансова допомога надійде в розмірі 500 млн євро", - сказав президент.

Раніше в цей день Порошенко повідомив, що Європейська Комісія прийняла позитивне рішення про виділення Україні першого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 млн євро.

Згідно з оприлюдненим у п'ятницю вдень повідомленням прес-служби Єврокомісії, Україна виконала необхідні умови для отримання першої виплати програми.

До цих умов, зокрема, відносяться заходи щодо активізації боротьби з корупцією, підвищення прозорості реєстрів компаній, підвищення передбачуваності податкового середовища та зміцнення управління державними підприємствами. Також в ЄК зазначили важливість досягнення домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової угоди.

"ЄС продовжить роботу з українською владою за своїм порядком денним реформ, у тому числі в тих областях, які пов'язані з черговим траншем програми макрофінансової допомоги. До них відносяться подальші заходи в боротьбі з корупцією, а також досягнення прогресу в справі створення Вищого антикорупційного суду України , управління державними фінансами, продовження реформ енергетичного і банківського секторів і реформи в галузі соціальної політики", - пояснили в ЄК.

Разом з новим траншем допомога, виділена Євросоюзом Україні з 2014 року зросте до 3,3 млрд євро. Це найбільший обсяг коштів, виділений Європейським союзом країні, яка не є його членом.

Наприкінці червня Євросоюз остаточно затвердив 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України, яку буде спрямовано на покриття фінансових потреб України та підтримку економічної стабілізації і програми структурних реформ.

14 вересня Україна та ЄС підписали кредитну угоду та меморандум про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. Верховна Рада України ратифікувала меморандум 8 листопада 2018 року.

Україна минулого року не отримала третій транш у сумі 600 млн євро із попередньої програму макрофіну.

Причиною цього стало небажання запроваджувати автоматичну перевірку електронних декларацій, переглянути е-декларування для активістів та створити реєстр кінцевих власників підприємств.