Холдинг Косюка вирішив позбутися бетонної компанії

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) має намір ліквідувати філію "Орель-Лідер" в Дніпропетровській області, що займається виробництвом бетонних виробів для будівництва.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації НКЦБФР, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, в 2016 році МХП почав реконструкцію птахофабрики "Орель-Лідер" з будівництва нового пташника і розширення інкубаторію для яєць. За інформацією на сайті агрохолдингу, виробництво м'яса птиці на даному комплексі в 2017 році досягло 105 тисяч тонн, потужність інкубаторію - 75 млн яєць на рік.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, в тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині.

Земельний банк агрохолдингу станом на кінець 2017 року складав близько 370 тис. га.

Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк. Видання "Новое время" оцінило його статки у 908 млн доларів, із цим показником Косюк посів 8 місце у списку 100 найбагатших українців.

Чистий прибуток МХП в 2017 році зросла в 3,3 рази - до 230 млн доларів у порівнянні з 2016 роком, виручка - на 13,4%, до 1,288 млрд доларів.

Як повідомляла Економічна правда, підприємство Юрія Косюка "Вінницька птахофабрика" 1 листопада отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 мільйонів гривень.