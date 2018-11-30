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У Криму продали санаторій "Лівадія" російському бізнесмену із санкційного списку

П'ятниця, 30 листопада 2018, 15:10
 

В анексованому Росією Криму наближений до Кремля російський бізнесмен Костянтин Малофеєв купив санаторій "Лівадія", розташований поруч із Лівадійським палацом у Ялті.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Малофеєв є засновником російського телеканалу "Царьград", і перебуває під міжнародними санкціями.

Повідомляється, що  росіянин купив санаторій "Лівадія" за 509 мільйонів рублів.

Загальна площа всіх будівель складає майже 30 тисяч квадратних метрів із обладнанням і меблями.

У виданні додають, що санаторій розташований на схилі гори Могабі на півдні півострова, він був створений на базі колишньої літньої резиденції царської сім'ї Романових.

Згідно з українським законодавством санаторій знаходиться у власності Верховної Ради України і підприємства українських профспілок "Укрпрофоздоровниця".

У березні 2014 року у анексованому Росією Криму "націоналізували" близько 480 підприємств і організацій. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає в якості компенсацій не тільки гроші, але і російське закордонне майно.

Нагадаємо, раніше у Криму окупанти зібралися продати "Кримтелеком" Ріната Ахметова та допустили "націоналізацію" заводу "Кримський титан" Дмитра Фірташа.

Українська правда

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