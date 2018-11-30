Патрулі отримали ще 6 радарів TruCam: адреси встановлення

З 1 грудня патрульна поліція використовуватиме ще 6 додаткових пристроїв TruCam для фіксації швидкості руху на дорогах України.

Про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

"Відповідно буде збільшено і кількість місць, де патрульні фіксуватимуть швидкість руху вже з понеділка, 03.12.2018. До списку включені додаткові ділянки автодоріг з підвищеним рівнем аварійності", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, радари з'являться у Вінницькій області (на дорозі М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка), у Донецькій області (Маріуполь, вулиця Набережна), у Києві (Броварський проспект, вулиця Саперно-Слобідська, Столичне шосе).

А також у Львівській області (на автодорозі М-10 Львів – Краковець), Рівненькій області (Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне), Тернопільській області (М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська) та Чернівецькій області (Н-03 Житомир – Чернівці).