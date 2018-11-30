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У Фірташа кажуть, що мита на російські добрива досі діють

П'ятниця, 30 листопада 2018, 12:08

Рішення апеляційного адміністративного суду, ухвалене 27 листопада, жодним чином не вплинуло на дію існуючих антидемпінгових мит на карбамід та КАС, походженням з Росії.

Про це заявив GR директор Group DF Ігор Гольченко, передає прес-служба групи.

"Мита на азотні добрива російських виробників залишаються на попередньому рівні - 31,84%, встановленому в 2017 році", - сказав Гольченко.

"У суді ми намагалися підвищити ці мита, що було б ефективно в 2017 році. Однак у нинішній ситуації ми не вважаємо за доцільне продовжувати цей процес", - додав він.

За його словами, це недоцільно з двох причин. По-перше, збільшення мит призведе до непотрібного ажіотажу і спекуляції на цінах в період сезону весняної посівної.

"По-друге, розмір навіть збільшених демпінгових мит, на який ми розраховували, після останнього підвищення ціни на газ до майже 500 доларів за 1000 куб. м не матиме жодного ефекту на припинення демпінгового імпорту з РФ", - сказав менеджер.

"При цьому, нам дуже шкода що окремі аграрні асоціації, які лобіюють інтереси російських виробників добрив, розцінюють наші дії як власну перемогу", - зазначив Гольченко.

За його словами, підприємства Ostchem готові повністю забезпечити потреби українського ринку в добривах.

"Станом на 30 листопада на складах підприємств зберігається понад 400 тис. тонн добрив, готових до відвантаження. До весняної посівної 2019 року ми плануємо виробити ще як мінімум 1,5 млн тонн", - підсумував Гольченко.

Раніше Всеукраїнська Аграрна Рада повідомила, що суд визнав нечинним рішення щодо підвищення антидемпінгових мит на Карбамід і КАС походженням з РФ.

Економічна правда

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Group DF добрива

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