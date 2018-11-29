Нацбанк відкликав ліцензію у збанкрутілого банку Бахматюка
Національний банк України (НБУ) відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, видану ПАТ "Комерційний банк" Фінансова ініціатива".
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Відповідне рішення прийнято в зв'язку з порушенням ліцензіатом валютного законодавства, а також нормативно-правових актів центробанку.
Банк "Фінансова ініціатива", який 23 червня 2015 року було віднесено до категорії неплатоспроможних, продовжував здійснювати обслуговування клієнтів і отримувати в 2015-2018 рр. реєстри експортних митних декларацій своїх клієнтів за операціями, в яких відсутнє підтвердження надходження в Україну експортної виручки на мільярди гривень.
Протягом 2017-2018 рр. банк не виконував письмові вимоги регулятора щодо надання документів, які б дозволили підтвердити належне виконання функцій агента валютного контролю за операціями своїх клієнтів, і не допустив уповноважених працівників НБУ до проведення виїзної перевірки.
ПАТ "КБ" Фінансова ініціатива" заснований в 2005 році. Його 100% бенефіціаром за станом на березень 2015 року був Олег Бахматюк, який також був найбільшим акціонером VAB Банку.
НБУ 20 березня 2015 року вирішила відкликати банківську ліцензію та ліквідувати VAB Банк, а в червні 2015 року визнав неплатоспроможним банк "Фінансова ініціатива".
Нагадаємо, раніше НАБУ розкрило схеми, за якими Бахматюк виводив гроші з VAB банку.
У вересні Бахматюк повідомив Нацбанку, що погашення його заборгованості по рефінансуванню можливо до 2030 року.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua