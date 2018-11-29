Нацбанк відкликав ліцензію у збанкрутілого банку Бахматюка

Національний банк України (НБУ) відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, видану ПАТ "Комерційний банк" Фінансова ініціатива".

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Відповідне рішення прийнято в зв'язку з порушенням ліцензіатом валютного законодавства, а також нормативно-правових актів центробанку.

Банк "Фінансова ініціатива", який 23 червня 2015 року було віднесено до категорії неплатоспроможних, продовжував здійснювати обслуговування клієнтів і отримувати в 2015-2018 рр. реєстри експортних митних декларацій своїх клієнтів за операціями, в яких відсутнє підтвердження надходження в Україну експортної виручки на мільярди гривень.

Протягом 2017-2018 рр. банк не виконував письмові вимоги регулятора щодо надання документів, які б дозволили підтвердити належне виконання функцій агента валютного контролю за операціями своїх клієнтів, і не допустив уповноважених працівників НБУ до проведення виїзної перевірки.

ПАТ "КБ" Фінансова ініціатива" заснований в 2005 році. Його 100% бенефіціаром за станом на березень 2015 року був Олег Бахматюк, який також був найбільшим акціонером VAB Банку.

НБУ 20 березня 2015 року вирішила відкликати банківську ліцензію та ліквідувати VAB Банк, а в червні 2015 року визнав неплатоспроможним банк "Фінансова ініціатива".

Нагадаємо, раніше НАБУ розкрило схеми, за якими Бахматюк виводив гроші з VAB банку.

У вересні Бахматюк повідомив Нацбанку, що погашення його заборгованості по рефінансуванню можливо до 2030 року.