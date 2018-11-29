Канцлер Австрії: "Північний потік-2" - важливий і позитивний для нас проект

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що його країна не відмовиться від проекту "Північний потік-2", попри скепсис США щодо нього.

Про це повідомляє австрійське видання Finanzen.

"Це енергетичний і цілковито економічний проект, для нас він важливий і дуже позитивний" - сказав Курц.

"Коли американці говорять про наші відносини з Росією, вони особливо скептичні щодо нашої підтримки "Північного потоку-2". Однак ми не будемо нічого змінювати, як і німці та багато інших" - заявив він.

За словами Курца, питання санкцій проти Росії буде предметом дискусій у Європі.

"Ми завжди підтримуємо санкції і санкції потрібні, доки на те є причина, і поки вони потрібні, ми будемо підтримувати. Однак без сумніву Австрія у довгостроковій перспективі хотіла б тісніших відносин між Росією і ЄС" - сказав він.

Як повідомлялось, будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Експерти стверджують, що РФ може використовувати "агресивні дії", подібні до тих, які відбуваються в Азовському морі, для розширення присутності в територіальних водах Данії та Німеччини під приводом захисту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький гостро розкритикував західні корпорації за співпрацю з РФ у будівництві "Північного потоку-2", попередивши про загрозу нового нападу Путіна.

У Держдепі заявили, що США будуть говорити з ЄС про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ

Європейська правда