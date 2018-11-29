Голова російського держбанку прийшов до інвесторів в костюмі джедая

Фото: РБК

Голова російського держбанку ВТБ Андрій Костін відвідав прийом учасників інвестиційного форуму в образі Обі-Вана Кенобі - одного з головних персонажів "Зоряних воєн".

Про це пише РБК.

Йдеться про закриту вечірку банку, яка проходила в середу в Москві в стилі відомої кіносаги, розповіли два співробітника банку. За їх словами, топ-менеджери організації на цей прийом прийшли в тематичних костюмах, рядові співробітники - в вечірніх нарядах.

Як зазначається, перший заступник голови правління ВТБ Юрій Соловйов на вечірці був в образі джедая Люка Скайуокера.

Фото: РБК

"Я вітаю вас, лицарі галактики ВТБ!" - звернувся до присутніх Костін. "Привіт славному ордену інвест-джедаїв!" - сказав Соловйов. Далі між ними відбувся діалог.

Після чого на екрані був показаний Дарт Вейдер, який говорив голосом листоноші Пєчкіна з мультфільму "Канікули в Простоквашино".

У минулому році вітальним гаслом прийому була фраза "Інвестори всіх країн, єднайтеся".

Цілі зазначеного форуму - залучення капіталу в російську економіку, поліпшення інвестклімату та розвиток зовнішніх економічних і ділових зв'язків Росії.

Нагадаємо, у вівторок російський центробанк повідомив, що ВТБ видав Центральноафриканській республіці 12 млрд доларів кредиту.

ВТБ назвав дані ЦБ "операційною помилкою", заявивши про відсутність подібного кредиту.