Голова російського держбанку прийшов до інвесторів в костюмі джедая
Голова російського держбанку ВТБ Андрій Костін відвідав прийом учасників інвестиційного форуму в образі Обі-Вана Кенобі - одного з головних персонажів "Зоряних воєн".
Про це пише РБК.
Йдеться про закриту вечірку банку, яка проходила в середу в Москві в стилі відомої кіносаги, розповіли два співробітника банку. За їх словами, топ-менеджери організації на цей прийом прийшли в тематичних костюмах, рядові співробітники - в вечірніх нарядах.
Як зазначається, перший заступник голови правління ВТБ Юрій Соловйов на вечірці був в образі джедая Люка Скайуокера.
"Я вітаю вас, лицарі галактики ВТБ!" - звернувся до присутніх Костін. "Привіт славному ордену інвест-джедаїв!" - сказав Соловйов. Далі між ними відбувся діалог.
Після чого на екрані був показаний Дарт Вейдер, який говорив голосом листоноші Пєчкіна з мультфільму "Канікули в Простоквашино".
У минулому році вітальним гаслом прийому була фраза "Інвестори всіх країн, єднайтеся".
Цілі зазначеного форуму - залучення капіталу в російську економіку, поліпшення інвестклімату та розвиток зовнішніх економічних і ділових зв'язків Росії.
Нагадаємо, у вівторок російський центробанк повідомив, що ВТБ видав Центральноафриканській республіці 12 млрд доларів кредиту.
ВТБ назвав дані ЦБ "операційною помилкою", заявивши про відсутність подібного кредиту.
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