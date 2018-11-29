Нафта дорожчає після зниження до мінімуму за рік

Ціни на нафту еталонних марок в четвер підвищуються після того, як днем ​​раніше вони опустилися до мінімальних позначок більш ніж за рік.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Причиною цього стала, в тому числі, новина міністерства енергетики США про те, що запаси нафти в країні за минулий тиждень збільшилися на 3,577 млн ​​барелів - до 401,5 млн барелів. Зростання було зафіксоване за підсумками десятого тижня поспіль.

Прогнози аналітиків, опитаних S&P Global Platts, припускали зменшення нафтових запасів на 430 тис. барелів.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:00 подорожчали на 0,4 долара (0,68%) - до 59,16 долара за барель. На торгах в попередній день їх ціна опустилася на 1,45 долара (2,41%) і становила на закриття 58,76 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень вранці в четвер зросли на 0,49 долара (0,97%) - до 50,78 долара за барель. За підсумками минулої сесії їх ціна опустилася на 1,27 долара (2,46%), завершивши день на позначці 50,29 долара.

За даними Dow Jones Market Data, обидва сорти нафти завершили торги в середу на найнижчих рівнях з жовтня 2017 року.

Підсумки переговорів між США і Китаєм можуть мати сильний вплив на нафтові котирування, і ОПЕК, можливо, буде потрібно скоротити виробництво відповідно до цього, вважає Стюарт Айв з OM Financial.

В ході саміту G20, який стартує в Буенос-Айресі в п'ятницю, може відбутися зустріч президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна. Наступне засідання ОПЕК призначено на 6 грудня.