"Укрзалізниця" вивчає можливість запуску поїзда Мукачево-Прага

"Укрзалізниця" вивчає технічну можливість запуску поїзда Мукачево-Прага.

Про це під час Інфраструктурного дня комітету з логістики ЄБА заявив голова правління компанії Євген Кравцов, передає ЦТС.

"Ми ведемо зараз переговори про запуск сполучення Мукачево-Прага. Ми зараз вивчаємо технічні можливості цього", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 листопада до Мукачево прибув тестовий угорський поїзд з Будапешта. Разом з тим, точну дату регулярного сполучення по цьому маршруту в "Укрзалізниці" називати поки не поспішають.

За словами українських залізничників, вони ще не погодили всі необхідні деталі з угорською стороною.