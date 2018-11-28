"Укрзалізниця" вивчає можливість запуску поїзда Мукачево-Прага
Середа, 28 листопада 2018, 09:33
"Укрзалізниця" вивчає технічну можливість запуску поїзда Мукачево-Прага.
Про це під час Інфраструктурного дня комітету з логістики ЄБА заявив голова правління компанії Євген Кравцов, передає ЦТС.
"Ми ведемо зараз переговори про запуск сполучення Мукачево-Прага. Ми зараз вивчаємо технічні можливості цього", - зазначив він.
Нагадаємо, 14 листопада до Мукачево прибув тестовий угорський поїзд з Будапешта. Разом з тим, точну дату регулярного сполучення по цьому маршруту в "Укрзалізниці" називати поки не поспішають.
За словами українських залізничників, вони ще не погодили всі необхідні деталі з угорською стороною.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua