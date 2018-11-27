Локомотиви GE вже сертифіковані для роботи в Україні

Завершено процес сертифікації локомотивів TE33A серії Evolution виробництва General Electric, які поставлені в Україну цього року.

Про це повідомив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов під час щорічного інфраструктурного дня комітету з логістики ЄБА, передає прес-служба компанії.

"Відповідний документ був підготовлений органом із сертифікації продукції вагонобудування ДП "Український науково-дослідний інститут вагонобудування" на замовлення General Electric і виданий замовнику 15 листопада. І перші 8 локомотивів уже готові до приймання з Крюківського вагонобудівного заводу", - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, сертифікат підтверджує відповідність локомотивів вимогам правил безпеки і технічним умовам замовлення.

"Після отримання сертифікату відповідності вже найближчим часом локомотиви TE33A серії Evolution виробництва GE будуть задіяні в перевезеннях на залізничній мережі України", - заявили у компанії.

Нагадаємо, 8 листопада "Укрзалізниця" почала випробування на мережі залізниць України локомотива General Electric.

Економічна правда