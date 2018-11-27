Євродепутат: після агресії РФ "Північний потік-2" має бути заборонений

Російська агресія у Азово-Керченській акваторії потребує консолідованої відповіді від Європейського Союзу, включаючи розширення санкцій проти РФ та заборону газопроводу "Північний потік-2".

Таке переконання висловив співголова парламентського Комітету асоціації ЄС-Україна Даріуш Розатті під час слухань у рамках відзначення 5-ї річниці Революції гідності, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Має бути надісланий потужний сигнал, що Європейський Союз не може прийняти таку поведінку. І що це має наслідки. Санкції мають бути продовжені. Як пропонувалося, вони мають бути поширені на всіх людей, які несуть відповідальність за накази, що віддавалися для початку провокації в Азовському морі, аж до найвищої ланки командування", - зауважив європейський політик.

Розатті також наголосив на необхідності подальших економічних санкцій. "Наприклад, остаточно заборонити проект "Північний потік-2". Ми маємо зробити напевно, щоб президент Путін заплатив високу ціну за такі дії. Якщо він не заплатить таку ціну, якщо він бачитиме, що наша відповідь і реакція є м’якою або хиткою, це лише спонукатиме його до більшої агресії", - заявив євродепутат.

Він зауважив, що ЄС має координувати свої дії з НАТО, тому що події, які розгортаються поряд із кордонами Євросоюзу, становлять загрозу для європейської безпеки.

Європейська правда