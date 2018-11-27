Біля входу в Керченську протоку тижнями простоюють українські судна
Проходу через Керченську протоку очікують 20 українських судів, деякі - більше 11 днів.
Про це повідомляє у Facebook Маріупольський морський торговельний порт.
За його інформацією, станом на 13:00 вівторка на вході в Керч-Єнікальський канал огляду і проходу очікують 13 суден, що прямують в Маріупольський порт, деякі простоюють вже більше 11 діб.
При цьому на виході з Азовського моря в канал стоять 7 суден, що були завантажені в Маріупольському порту.
Згідно з даними порту, він працює в штатному режимі - на 3-4 причалах триває спорудження зернового терміналу, на завантаженні знаходяться три судна. Вони готуються вийти до Іспанії та Великої Британії.
26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.
Причина – збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці. 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.
Під час атаки росіяни захопили в полон більше 20 українських моряків і три їхні кораблі. При цьому були поранені 6 українців.
Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів
Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua