Акциз на плодово-ягідні вина в Україні суттєво знижено

Верховна Рада підтримала внесення змін до Податкового кодексу в частині зменшення розміру акцизного податку на плодово-ягідні вина з 1,06 грн до 0,01 грн на 1 літр.

Про це повідомляє прес-служба громадської спілки "Укрсадвинпром".

Крім того, за словами голови спілки Володимира Печко, спрощено систему оподаткування для підприємств, які виробляють плодово-ягідну продукцію. Їм дозволено застосовувати 4 групу єдиного податку.

У держбюджеті на 2019 рік на 100 млн – до 400 млн гривень збільшено державну підтримку галузі садівництва, хмелярства та виноробства.

"Збільшення розміру підтримки дозволить збільшити площі під насадженнями ягід та садів, а також компенсувати частину вартості із придбання та встановлення потужностей додаткової переробки, заморозки та зберігання продукції садівництва", - вважає Печко.

За інформацією "Укрсадвинпрому", Україна на початку 90-х років виробляла близько 52 млн дал плодово-ягідних вин.

Економічна правда