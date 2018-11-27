Акциз на плодово-ягідні вина в Україні суттєво знижено
Верховна Рада підтримала внесення змін до Податкового кодексу в частині зменшення розміру акцизного податку на плодово-ягідні вина з 1,06 грн до 0,01 грн на 1 літр.
Про це повідомляє прес-служба громадської спілки "Укрсадвинпром".
Крім того, за словами голови спілки Володимира Печко, спрощено систему оподаткування для підприємств, які виробляють плодово-ягідну продукцію. Їм дозволено застосовувати 4 групу єдиного податку.
У держбюджеті на 2019 рік на 100 млн – до 400 млн гривень збільшено державну підтримку галузі садівництва, хмелярства та виноробства.
"Збільшення розміру підтримки дозволить збільшити площі під насадженнями ягід та садів, а також компенсувати частину вартості із придбання та встановлення потужностей додаткової переробки, заморозки та зберігання продукції садівництва", - вважає Печко.
За інформацією "Укрсадвинпрому", Україна на початку 90-х років виробляла близько 52 млн дал плодово-ягідних вин.
Економічна правда
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