Тарифи на вхід-вихід до ГТС можуть знизитися вдвічі

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг схвалила проект постанови про зниження з 1 січня тарифів для точок входу і виходу ГТС України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова регулятора Оксана Кривенко.

"Схвалили проект постанови НКРЕ, який передбачає зменшення більш ніж вдвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу", - написала Кривенко.

"Новий тариф дозволить підвищити конкурентоздатність ГТС, відкрити нові можливості для газовидобувників та одночасно покрити усі операційні витрати оператора газотранспортної системи та забезпечити достатній рівень прибутку для капітальних інвестицій", - додала вона.

Проект повинен пройти громадські обговорення, після чого може бути схвалений.

Нагадаємо, Нацкомісія з квітня минулого року ввела в дію тарифну систему "вхід-вихід" для газотранспортної системи.

Після його впровадження газовидобувні компанії України написали листа до президента, прем’єр-міністра та народних депутатів в якому заявили, що введений тариф є чи не найвищим у Європі та більше ніж утричі перевищує середньоєвропейський рівень.

Економічна правда