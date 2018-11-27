Укргазбанк – єдиний держбанк, що увійшов у ТОП-5 найстійкіших банків

Укргазбанк увійшов до п’ятірки найстійкіших банків України у ІІІ кварталі 2018 року за Рейтингом стійкості банків видання Мінфін.



Про це повідомила прес-служба банку.

За висновками експертів рейтингу вперше державний банк увійшов до п’ятірки найстійкіших і достойно конкурує з іноземними банками. Одним з ключових показників, що визначає місце банку у рейтингу стійкості є лояльність вкладників.

Крім того, серед експертів рейтингу було проведено додаткове опитування, стосовно банку, якому експерти довірили б понад 200 тис. грн. Експерти віддали Укргазбанку друге місце.

Також при створенні рейтингу враховулися репутація, досвід фінустанови та індекс стресостійкості банків, який включає показники: залежність банку від вкладів фізосіб, якість фондування, прибутковість, ліквідність, достатність капіталу та масштаб діяльності банку.

Аналітики наголосили, що у ІІІ кварталі ситуація на банківському ринку України була стабільною и спрацювала у прибуток. За січень-вересень 2018 року позитивний фінансовий результат банків досяг 10,9 млрд грн.

При підготовці рейтингу стійкості за 3 квартал банки оцінювали експерти компаній Dragon Capital, Експерт-Рейтинг, ICU, IBI-Rating, "Мінфін".

Нагадаємо, 94,94% статутного капіталу Укргазбанку належить державі в особі Міністерства фінансів України. 3 2015 року Укргазбанк входить до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (постанова №83 Кабінету Міністрів України).

Нагадаємо, за 10 місяців 2018 року чистий прибуток Укргазбанку вже склав 538 млн грн. У цілому, як прогнозують у банку, чистий прибуток фінустанови за 2018 рік значно перевищить запланований показник у більш ніж 650 млн грн.