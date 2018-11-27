"Укрзалізниця" офіційно стала приватним АТ

27 листопада державним реєстратором внесені зміни до статуту "Укрзалізниці" згідно з постановою Кабінету Міністрів України 31 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Відтепер українською мовою назва товариства виглядатиме так: повна — акціонерне товариство "Українська залізниця", скорочена — АТ "Укрзалізниця"; англійською мовою: повна — joint stock company "Ukrainian railways", скорочена — JSC "Ukrainian railways"

Зазначається, що рішення Кабінету Міністрів України 31 жовтня 2018 р було викликане необхідністю привести статут "Укрзалізниці" у відповідність до змін у законодавстві, що регулює діяльність акціонерних товариств. Також змінився тип товариства на приватне акціонерне товариство.

За словами керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, це жодним чином не змінює форму державної власності "Укрзалізниці".

"Попри зміну типу з публічного на приватне акціонерне, товариство, як і раніше, повністю залишається у власності держави. Єдиним акціонером товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України. 100% акцій Укрзалізниці належать державі і не можуть бути відчужені", – підкреслив Кравцов.

У 2018 році почали діяти нові підходи до розмежування публічних і приватних акціонерних товариств та регулювання їхнього правового статусу, з'явився чіткий критерій віднесення акціонерного товариства до категорії публічного, який наблизив поняття публічного АТ до стандартів розвинутих ринків.