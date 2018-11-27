Через воєнний стан залізниця працюватиме в особливому режимі — Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що у зв’язку із введенням воєнного стану у 10 областях, Україна запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об’єктів інфраструктури.

Про це він повідомив у вівторок, під час розширеної наради із керівниками "Укрзалізниці", "Укравтодору", Адміністрації морських портів України, Державіаслужби, Украероруху, морських портів, представниками структурних підрозділів Міністерства інфраструктури, передає прес-служба відомства.

Зазначається, що Омелян доручив посилити охорону і оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів інфраструктури.

"Також ми вводимо особливий режим роботи залізничного транспорту. Він передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України", - заявив він.

"Пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування", - додав очільник Мінінфраструктури.

Крім того Омелян доручив Державному секретарю Міністерства Андрію Галущаку створити Оперативний штаб для взаємодії з військовим командуванням та військовими адміністраціями щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану.

"Ми працюємо в штатному режимі. Ніякої паніки немає. Всі дії виважені і скоординовані. Готовність до захисту об’єктів інфраструктури та оборони держави найвища", - сказав міністр.

"В ситуації, яка склалася, для нас немає нічого нового – кожне друге покоління українців боронить свою землю від північних сусідів. Тож спокійно працюємо, але перебуваючи у найвищій ступені готовності", - наголосив Омелян.

За його словами, планується за швейцарським зразком запровадити активну участь співробітників сфери транспорту у територіальній обороні.

"В кожного напоготові повинен бути "тривожний рюкзак" з триденним запасом всього найнеобхіднішого та чітке розуміння його дій у разі атаки ворога", - зазначив він.

Також повідомляється, що найближчим часом будуть проведені польові військові навчання з метою злагодження та відпрацювання координації, де візьмуть участь представники центральних органів державної влади, керівники і працівники підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Міністерства інфраструктури.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану. Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан запровадять з 9 години 28 листопада і триватиме він 30 днів. А в указі на сайті Верховної Ради, як і раніше, йшлося про воєнний стан із 26 листопада.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

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