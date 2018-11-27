Один із двадцяти найбагатших людей у світі вступив у Компартію Китаю
Один із двадцяти найбагатших людей у світі і найбагатша людина Китаю, засновник Alibaba Group Джек Ма вступив у Комуністичну партію країни.
Про це повідомляється в партійній газеті, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на CNBC.
Коли це сталося, не уточнюється. Джек Ма згаданий як член партії в списку ста чоловік, які "сприяли політиці реформ і відкритості" в Китаї.
Як зазначає CNBC, це може бути пов'язано з позицією Пекіна, який хоче привести бізнес в країні у відповідність з офіційними партійними цінностями.
Сам Джек Ма відмовився відмовився від коментарів з цього приводу. У той же час, в Alibaba Group відзначили, що політична приналежність керівництва ніяк не вплине на процес прийняття ділових рішень.
Згідно з даними Forbes, статок засновника Alibaba оцінюється в 35,8 млрд доларів.
Нагадаємо, тим часом перемир'я США і Китаю опинилося на межі провалу - віце-президент Майк Пенс заявив, що США не поспішають завершити торгову війну і "не змінять курс, поки Китай не змінить свою поведінку".
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