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На свята додадуть 30 пар поїздів – "Укрзалізниця"

Вівторок, 27 листопада 2018, 09:09
 

"Укрзалізниця" найближчим часом оголосить про призначення додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.

"Цього річ планується призначити близько 30 пар таких поїздів", – повідомила компанія.

В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України, зокрема до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Чернівців.

Продаж квитків на додаткові поїзди відкриють після реалізації усіх місць у цілорічних поїздах.

26 листопада "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі пасажирські поїзди, що відправляються з 9-го до 20 грудня включно.

5 грудня відкриється продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня.

9 грудня вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.

Українська правда

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