Чистий прибуток Укргазбанку досяг вже 538 млн грн

За 10 місяців 2018 року чистий прибуток Укргазбанку склав 538 млн грн, що майже на 20% перевищує встановлений бюджетом та затверджений Наглядовою радою Банку запланований показник.

Про це повідомила прес-служба банку.

У цілому, як прогнозують у Банку, чистий прибуток фінустанови за 2018 рік значно перевищитьзапланований показник у більше ніж 650 млн грн.

Завдяки реалізації нових проектів, розширенню бази надійних позичальників і зваженій кредитній політиці Банку за звітній період активи Укргазбанку зросли до 84,8 млрд грн.

Нагадаємо, 94,94% статутного капіталу Укргазбанку належить державі в особі Міністерства фінансів України. 3 2015 року Укргазбанк входить до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (постанова №83 Кабінету Міністрів України).

Також, Укргазбанк на сьогодні є єдиним державним банком, що входить у ТОП-5 найстійкіших банків України.

Ліцензія НБУ № 123 від 06.10.2011