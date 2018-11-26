Розенко: Воєнний стан не вплине на виплату пенсій, зарплат і соцдопомоги
Віце-прем'єр-міністр-міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що можливе введення в України воєнного стану не вплине на виплату пенсій, заробітних плат та соціальних платежів.
Про це він написав у Facebook.
За його словами, наразі багато спекуляцій щодо впливу можливого запровадження воєнного стану на систему соціальних виплат у державі.
"Зважаючи на стабільну і прогнозовану фінансово-економічну ситуацію в країні, всі соціальні платежі, допомоги, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно, у повному обсязі і без жодних обмежень", - заявив Розенко.
Він зазначив, що уряд не допустить жодних збоїв в системі соціальних виплат українцям.
"Прошу зупинитися усіх "всьопропальщиків" у поширенні зради, дезінформації та кремлівських фейків", - додав міністр.
Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.
Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.
За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.
У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.
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