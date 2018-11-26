Кінцевою зупинкою поїзда "чотирьох столиць" може стати Таллінн

Естонська залізниця все ще розглядає варіант продовження в 2019 році маршруту поїзда "Чотири столиці" (Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига) до Таллінна.

Про це розповів директор з бізнес-розвитку Eesti Raudtee (національна залізнична компанія Естонії) Артур Райхманн, пише ЦТС.

За його словами, остаточне розуміння щодо рентабельності цього маршруту у компанії буде після завершення маркетингового дослідження, замовленого залізничним підприємством.

"Знаходимося в фазі переговорів, і план - зустрітися з українською стороною на початку або в середині грудня", - повідомив топ-менеджер Eesti Raudtee.

На питання про те, який інтерес жителів Естонії до цього поїзду, Райхманн відповів: "Ми робили початкову загальну оцінку. Оцінювали, чи є економічно вигідним проект. Коли вони (УЗ - Ред.) починали з графіком один раз на тиждень, то не так реально було це робити до Таллінна".

"Наскільки я знаю, вони вже роблять графік три рази в тиждень, і це вже виглядає більш реально. І, в тому числі, що нас дуже цікавить, скільки людей в цьому поїзді... Сподіваємося, що там буде такий пасажиропотік, який дозволить залучити пасажирів і в Таллінн", - сказав він.

Райхманн зазначив, що не дуже оптимістично оцінює трафік з Естонії в напрямку України, а більше вірить в інтерес пасажирів на проїзд у зворотному напрямку - "з півдня до Таллінна". Тобто розрахунок робиться на туристів, які захочуть відвідати естонську столицю.

"Конкуренція з автобусами досить велика, і, якщо ми їдемо, наприклад, до Києва на поїзді, нам потрібно пройти транзитом через Білорусь. Це для нас означає окремі візи", - прокоментував Райхманн.

Нагадаємо, поїзд "чотирьох столиць" був відправлений в перший рейс 28 вересня.

Читайте також: Потяг "чотирьох столиць": чи зможе УЗ відібрати пасажирів у конкурентів