Ціни на нафту відновили зростання після різкого падіння напередодні

Ціни на нафту еталонних марок зростають в ході азіатських торгів у понеділок після різкого падіння за підсумками минулого тижня, Brent знову піднялася вище 60 доларів за барель.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс".

Січневий ф'ючерс на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:45 подорожчав на 1,38 долара (2,35%) - до 60,18 долара за барель.

Контракт на нафту WTI з постачанням в січні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,81 долара (1,61%) - до 51,23 долара за барель.

За попередні п'ять сесій WTI втратила 10,6% вартості, Brent - майже 12%. Тижневе зниження ціни стало вже сьомим поспіль.

На думку аналітиків Morgan Stanley, макроекономічні умови зараз здатні підтримати нафтові ціни на рівні трохи нижче 80 доларів за барель, якщо пройде паніка на ринку. У другому півріччі 2019 року і в 2020 році можливе подальше зміцнення в зв'язку з новими правилами IMO про зміст сірки в судновому паливі.

Goldman Sachs в числі 10 основних торгових ідей для сировинних ринків в 2019 році назвав ставки на підвищення цін на нафту, золото і кольорові метали.