Лідери ЄС схвалили угоду про вихід Британії з Євросоюзу

У неділю на позачерговому саміті в Брюсселі 27 держав Євросоюзу схвалили угоду про вихід Великої Британії з ЄС.

Про це у своєму Twitter повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

"27 держав-членів ЄС схвалили угоду про вихід (Британії з ЄС) та політичну декларацію щодо майбутніх відносин між ЄС та Великою Британією", - написав Дональд Туск після менш ніж години дискусій лідерів.

Очікується, що після схвалення пакету документів про Brexit лідери зустрінуться з прем’єр-міністром Британії Терезою Мей, щоб проінформувати її про своє рішення.

Після рішення лідерів ЄС угоду про Brexit мають схвалити Європарламент, парламенти всіх держав-членів ЄС, а також парламент Британії.

Європейська правда