Бюджет Києва на 2019 рік планується на рівні 53 мільярдів гривень – Кличко

Бюджет столиці на 2019 рік планується на рівні 53 мільярдів гривень.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі радіо "НВ", передає прес-служба КМДА.

Він зазначив, що протягом останніх років столичній владі вдалося збільшити обсяги надходжень до столичного кошторису. І це дозволило реалізувати багато необхідних інфраструктурних проектів.

"Бюджет нашого міста у 2014 році був менше, ніж борг міста. Борг тоді складав 25 мільярдів гривень. Місто було на межі банкрутства. Сьогодні ж ми плануємо бюджет міста на наступний рік на рівні 53 мільярдів гривень", – зазначив Кличко.

"І це при тому, що борг ми зменшили до 12 мільярдів. А це означає, що в нас триває оздоровлення економіки міста. Тільки впровадження системи закупівель "ProZorro" дало можливість отримати додатково більше 2 мільярдів гривень", - додав він.

За словами мера столиці, за кілька останніх років у Києві, зокрема, вдалося капітально відремонтувати понад 800 кілометрів доріг. У місті з’явилися велодоріжки. Також, збільшивши надходження до бюджету, вдалося побудувати чи повністю реконструювати 19 дитячих садочків та 7 шкіл, втілити багато інших проектів.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.

Економічна правда