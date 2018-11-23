Український хакер інфікував тисячі комп’ютерів у 50 країнах світу

Кіберполіція викрила львівського хакера, який модифікував одне із шкідливих програмних забезпечень та інфікував їм майже дві тисячі пристроїв з більш як півсотні країн світу.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці викрили факт поширення та використання шкідливого програмного забезпечення призначеного для віддаленого доступу та управління комп’ютером жертви.

"Працівники кіберполіції під час проведення досудового розслідування викрили у причетності до вчинення злочину 42-річного мешканця Львівщини. Він на власному комп’ютері встановив програмний центр управління троянської програми та модифікував його. В подальшому, зловмисник розповсюджував клієнтські версії вірусу", - йдеться в повідомленні.

Спеціалісти з кіберполіції провели аналіз шкідливого програмного забезпечення. Встановлено, що вірус надає повний віддалений доступ до підконтрольних комп’ютерів. Зокрема – можливість завантажувати та відвантажувати файли, керувати автозавантаженням і службами, віддалено управляти реєстром, встановлювати і видаляти програми, робити скріншоти з екрану, перехоплювати звук з мікрофона і відео з вбудованих або зовнішніх камер.



Крім того, вірус DarkComet має кейлоггер (моніторинг натиснутих клавіш), монітор буфера обміну, цілий набір утиліт для роботи з мережею, а також надавав можливість зловмиснику віддалено вимикати і перезавантажувати уражений комп’ютер. Програма використовує бек-коннект, тобто сама ініціює з'єднання з керуючою машиною.



За місцем проживання зловмисника поліцейські провели обшук. Під час обшуку було вилучено ноутбук, заражений шкідливим програмним забезпеченням, та стаціонарний комп’ютер.

Під час попереднього огляду техніки, на комп’ютері хакера спеціалісти з кіберполіції виявлили адмін-панель доступу до заражених комп’ютерів шкідливим програмним забезпеченням, його інсталяційні файли, знімки екрану з підконтрольних комп’ютерів. Вилучену техніку направлено на проведення комп’ютерно-технічної експертизи.

Відзначається, що працівники кіберполіції наразі встановлюють яким чином відбувалося інфікування комп’ютерів та надають рекомендації, як перевірити свій пристрій на наявність шкідливого ПЗ.



Нагадаємо, співробітники кіберполіції викрили організаторів масштабної шахрайської онлайн-фінансової біржі.

Економічна правда