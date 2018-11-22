Американці за рік витратили на заміну екранів смартфонів 3,4 мільярда доларів

Власники 50 мільйонів смартфонів у США міняли екрани в минулому році, витративши на ремонт загалом 3,4 мільярда доларів.

Про це йдеться у дослідженні компанії SquareTrade, передає "Інтерфакс-Україна".

Середня вартість заміни екрану для смартфона в США становить 170 доларів, тоді як вартість дисплея для iPhone XS Max доходить до 329 доларів.

Розбитий екран є найчастішою проблемою зі смартфонами (29% випадків поломок), на другому місці - подряпані дисплеї (27%), на третьому - проблеми з акумулятором (22%), випливає з опитування, проведеного SquareTrade серед 3 тис. власників смартфонів.

Водночас дослідження показує, що американці не поспішають ремонтувати свої пристрої - дві третини респондентів заявили, що не лагодитимуть свій апарат, якщо він усе ще працює, а 59% заявили, що швидше за все куплять смартфон нової моделі, ніж ремонтуватимуть старий.

Однак зламаний екран смартфона, окрім проблем в роботі апарату, може знизити статус власника в очах оточуючих. Так, майже 15% опитаних сайтом для знайомств Match.com зазначили, що з підозрою поставляться до людини, якщо вона прийде на побачення з розбитим телефоном.