Рішення Суду у Лондоні по справі Приватбанку ще немає – джерело

Підтвердження інформації про те, що Високий суд Лондона виніс рішення щодо юрисдикції розгляду позову Приватбанку до колишніх акціонерів, наразі немає.

Про це повідомили джерела "Української правди", близькі до Приватбанку.

"На даний момент будь-які рішення Суду з цього питання відсутні. Говорити про результат розгляду справи зарано", - сказав співрозмовник.

За даними УП, судове засідання відбудеться в п'ятницю, 23 листопада.

Але, за словами співрозмовника, це не означає, що на найближчому засіданні відповідне рішення буде прийняте.

Раніше нардеп Сергій Лещенко з посиланням на джерела повідомив, що Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

За словами депутата, після такого рішення справу, скоріше за все, закриють, а арешти активів Коломойського та Боголюбова будуть скасовані.

Як повідомлялося, детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у 5,5 мільярда доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 мільярда доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

