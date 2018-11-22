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ЄС і Британія узгодили політичну декларацію про відносини після Brexit

Четвер, 22 листопада 2018, 13:00

Європейський союз і Велика Британія узгодили політичну декларацію про майбутні відносини після Brexit.

Про це повідомив в Twitter президент Європейської ради Дональд Туск.

"Я тільки що направив 27 країнам ЄС проект Політичної декларації про майбутні відносини між ЄС і Великою Британією", - написав Туск.

"Президент Комісії повідомив мені, що проект погоджений на рівні переговірників і узгоджений в принципі на політичному рівні, і буде предметом схвалення Лідерів", - додав він.

Проект політичної декларації був представлений минулого тижня і спочатку складався з 7 сторінок, але в ході подальших переговорів і внесення правок документ збільшився до 20 сторінок.

Декларацію повинні схвалити лідери країн ЄС на спеціальному саміті 25 листопада. На цій же зустрічі повинні затвердити проект угоди з умовами виходу Британії з ЄС.

Європейська правда

ЄС Британія

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