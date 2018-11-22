Газпром знижує інвестиції і запозичення

"Газпром" попередньо запланував інвестиційну програму на 2019 рік з освоєння в розмірі 1,33 трлн рублів у порівнянні з попереднім планом в 2019 році, озвученим рік тому - 1,4 трлн рублів.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Рік тому - в листопаді 2017 року - голова правління "Газпрому" Олексій Міллер розповідав президенту РФ Володимиру Путіну, що на 2019 рік заплановано пік інвестицій концерну в розмірі 1,4 трлн рублів. Цифру в 1,399 трлн рублів в складі трирічного фінансового плану корпорації публікувало і агентство Bloomberg.

Спочатку на 2018 рік інвестпрограма була запланована в розмірі 1,279 трлн рублів, а за підсумками проходження першого півріччя збільшена до 1,496 трлн рублів.

Програма запозичень на 2019 рік запланована в розмірі близько 300 млрд рублів. У 2018 році спочатку вона була запланована в 417 мільярдів рублів, а потім підвищена до 518 мільярдів рублів.

Керівництво "Газпрому" неодноразово говорило про необхідність заморозити дивіденди на рівні 8,04 рубля на акцію на період пікових інвестицій, який захопить ще й 2019 рік.

Однак останні фінансові звіти і коментарі фінансистів корпорації говорять про те, що грошовий потік в ці роки може бути вище прогнозного, і компанія може розглянути можливість більшого розподілу коштів акціонерам.

Економічна правда