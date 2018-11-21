Honda відкликає понад 100 тисяч мінівенів

Автовиробник Honda відкликає у світі 122 тисячі мінівенів Odyssey через розсувні двері, які відкриваються під час руху транспортного засобу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням AP.

"Honda відкликає у світі 122 тисячі мінівенів через розсувні двері, які відкриваються під час руху транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє AP, відкликання стосується автомобілів Odyssey 2018 та 2019 років випуску.

У компанії повідомили, що деякі двері не можуть повністю замикатися, і тому підлягають ремонту.

Водночас у Honda зазначили, що дотепер немає повідомлень про постраждалих від дефекту.

Нині власники машин можуть через сайт або по телефону з'ясувати, чи їх машина включена до списку авто, які підлягають відкликанню.

Зазначається, що більшість автомобілів, які буде відкликано, знаходяться у США й Канаді.

Нагадаємо, мюнхенський автоконцерн BMW відкликає понад півтора мільйона своїх автомобілів через можливі проблеми із системою охолодження.

Економічна правда