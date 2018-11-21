Частка безготівкових розрахунків зросла до 44% - НБУ

За результатами 9 місяців 2018 частка безготівкових розрахунків зросла на 5% у порівнянні з 2017 роком.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що частка безготівкових розрахунків за підсумками 2017 року становила 39,3%, а в січні-вересні 2018 зросла до 44,3%.

Відзначається, що загальна кількість операцій із використанням платіжних карток за дев’ять місяців 2018 року становила 2,8 млрд, а їх обсяг – понад 2 трлн гривень. Ці показники у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросли на 27,2% та 38,5% відповідно.

Кількість безготівкових операцій становила понад 2,2 млрд, з яких 1,1 млрд операцій (51,7%) припадало на розрахунки у торговельніймережі.

Обсяг таких операції становив 902,7 млрд гривень та розподілився наступним чином:

- 312 млрд гривень припадало на операції у мережі інтернет (34,6% від загального обсягу безготівкових операцій);

- 300,7 млрд гривень – на операції з переказу коштів з картки на картку (33,3%);

- 267,8 млрд гривень – розрахунки у торговельній мережі (29,7%);

- 22,2 млрд гривень – у пристроях самообслуговування (банкомати, ПТКС) (2,5%).

Такі темпи розвитку безготівкових операцій в Україні відображають реальний попит населення на безготівкові розрахунки та інноваційні технології.

Раніше повідомлялося, що сферу торгівлі зобов'яжуть приймати безготівкові платежі.

Економічна правда