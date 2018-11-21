Ціни на бензин знижуються другий тиждень поспіль

Вартість бензинів і дизельного пального знизилася в Україні за два тижні в середньому майже на гривню.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на ціновий моніторинг "Консалтингової групи А-95".

21 листопада тенденцію до зниження продовжили AMIC, Shell, Glusco, KLO і UPG - від 2 до 50 коп/л.

В економ-сегменті ціни знизили "Паралель", "Маркет", "Нефтек" і "Укргазвидобування".

Середня ціна А-92 по Україні становить 30,98 грн/л (-78 коп), А-95 - 31,88 грн/л (-90 коп), А-95+ - 33,03 грн/л (-87 коп) і ДП - 31,63 грн/л (-78 коп).

За прогнозами "Консалтингової групи А-95", роздрібні ціни мають потенціал зниження 2 грн. З урахуванням останніх світових тенденцій їх рівень може повернутися до позначки нижче 30 грн/л до кінця року.