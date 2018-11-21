Новий поштово-логістичний оператор запустив понад 230 відділень по всій Україні

Новий поштово-логістичний сервіс Justin, що входить до групи Fozzy Group, після технологічного запуску в жовтні оголосив про офіційне відкриття.

Про це повідомила прес-служба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вже працюють понад 230 відділень по всій Україні, до кінця поточного року оператор планує відкрити ще, мінімум, 100", - зазначено в повідомленні компанії.

Об'єкти розташовані в мережах "Сільпо", "Фора", Fozzy, Thrash!, при цьому компанія не виключає розширення мережі шляхом відкриття відділень в інших торгових мережах.

Окрім класичних поштових послуг, Justin має намір надавати комплекс фінансових сервісів, оформлення страховки і видачі кредитних карт.

Нагадаємо, раніше ЄІБ знайшов розробників нової логістичної мережі для "Укрпошти".