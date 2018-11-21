Трамп назвав ФРС "проблемою"

Президент Дональд Трамп відновив критику на адресу Федеральної резервної системи, закликавши до зниження процентних ставок.

Про це пише Bloomberg.

Нові випади на адресу монетарної влади прозвучали на тлі обвалу акцій, пов'язаного з побоюваннями з приводу ряду питань, від зниження темпів зростання світової економіки до посилення торговельної війни між США і Китаєм.

Опитування забудовників на цьому тижні вказав на подальше уповільнення ринку житла в ситуації максимальних за вісім років ставок по іпотеці, що може бути тривожним знаком для ширшої економіки.

"Я хотів би, щоб у ФРС була нижча процентна ставка. Наша проблема з ФРС набагато серйозніше, ніж з ким-небудь ще ", - сказав Трамп журналістам.

Раніше Трамп обрушився з критикою на Федеральну резервну систему за підвищення процентних ставок в цьому році, заявивши, що вона "збожеволіла".

Нагадаємо, 26 вересня Федеральний комітет з відкритого ринку ФРС США ухвалив рішення підвищити ключову ставку на 0,25 процентних пункти, до 2% -2,25%.

Це вже третє підвищення ключової ставки в цьому році. Наступне підвищення заплановано на грудень 2018 року, три рази ставку підвищать в 2019 році і ще один раз - у 2020 році.

Нагадаємо, останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

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