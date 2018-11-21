Велика американська компанія поглинула український медіастартап

Світовий лідер в області рішень для медіабізнесу Piano придбав український стартап Newzmate.

Про це повідомляється у прес-релізі Newzmate.

"За останні півтора роки ми обговорювали можливість продажу з трьома компаніями: двома в США, однією в Сінгапурі. Ми вибрали Piano в першу чергу тому, що співпали з ними в розумінні ринку, баченні продукту, цінностях і процесах", - розповів CEO і співзасновник Newzmate Олексій Чапко.

Сума угоди не розголошується. Офіс Newzmate у Києві стане представництвом Piano в Україні.

Співробітники Newzmate залишаються працювати в складі українського офісу Piano. Команда стартапу на момент здійснення угоди у вересні поточного року складалася з 9 співробітників, сьогодні їх 12, і найближчим часом буде суттєво розширено, в першу чергу за рахунок технічних фахівців.

Сервіс автоматизації контент-маркетингу в медіабізнесі, розроблений Newzmate, стане одним з флагманських рішень продуктової лінійки Piano і буде називатися Piano ESP.

На момент здійснення операції сервіс Newzmate використовували понад 60 онлайн ЗМІ у 10 країнах Америки, Європи, Азії та Африки з сумарною аудиторією в 300 млн читачів. У 2018 році компанія втричі збільшила дохід в порівнянні з минулим роком.

Серед клієнтів Piano — NBC Universal, Business Insider, Bloomberg, AOL, Gatehouse, Hearst, Bonnier, Digiday, The Postmedia Network, Condé Nast, Grupo Abril і понад 1300 інших ЗМІ.

Нагадаємо, компанія Snapchat, що керує популярним додатком з обміну фото і відео, відкрила офіс у Києві.

Економічна правда