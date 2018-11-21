Гривня на міжбанку знизилася

21 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,76 - 27,78 гривні;

Євро - 31,63 - 31,64 гривні;

Російський рубль - 0,4209 - 0,4214 гривні.

Нагадаємо, 20 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 - 27,76 гривні за долар.

Національний банк на 21 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,76 гривні за долар.

Як повідомлялося, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України перевищив 6 мільярдів доларів в жовтні, що є найвищим показником з грудня 2015 року.

Економічна правда