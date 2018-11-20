Xiaomi купила виробника селфіфонов

Xiaomi уклала угоду з китайською Meitu, в рамках якої Xiaomi отримує ексклюзивну міжнародну ліцензію на випуск смартфонів під китайським брендом.

Про це повідомляє The Verge.

Відзначається, що компанії збираються спільно розробляти смартфони.

Xiaomi буде займатися дизайном, виробляти, просувати та продавати смартфони, а Meitu займеться технологіями обробки зображень.

Meitu відома смартфонами, орієнтованими на жіночу аудиторію, а також популярним в Китаї однойменною додатком для любителів селфі. За останні п'ять років компанія продала всього 3,5 млн смартфонів.

Передбачається, що угода дозволить поліпшити якість селфі-камер на смартфонах Xiaomi. Можливо, в найближчому майбутньому компанія навіть випустить смартфон орієнтований на селфі.

Нагадаємо, Xiaomi представила смартфон Mi MIX 3, екран якого займає майже всю лицьову панель, а для доступу до селфі-камери і динаміку потрібно висунути задню частину пристрою.

Економічна правда