NASA може конкурувати зі SpaceX

NASA розглядає можливість продавати частину місць в космічних кораблях, які доставляють астронавтів до МКС, космічним туристам.

Про це повідомляє hightech.fm.

Відзначається, що з такою пропозицією виступив глава космічного агентства Джим Бріденстайн. Поки керівництво NASA не розглядав ідею, проте у політика є серйозна підтримка в наглядовій раді при космічному агентстві.

Якщо NASA схвалить комерційні перевезення на своїх кораблях, агентство стане конкурентом свого головного приватного партнера - аерокосмічної компанії SpaceX Ілона Маска.

Нагадаємо, першим космічним туристом, який полетить в політ на Місяць, стане японський мільярдер Юсаку Маєзава.

Економічна правда