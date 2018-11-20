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NASA може конкурувати зі SpaceX

Вівторок, 20 листопада 2018, 19:05
 

NASA розглядає можливість продавати частину місць в космічних кораблях, які доставляють астронавтів до МКС, космічним туристам.

Про це повідомляє hightech.fm.

Відзначається, що з такою пропозицією виступив глава космічного агентства Джим Бріденстайн. Поки керівництво NASA не розглядав ідею, проте у політика є серйозна підтримка в наглядовій раді при космічному агентстві.

Якщо NASA схвалить комерційні перевезення на своїх кораблях, агентство стане конкурентом свого головного приватного партнера - аерокосмічної компанії SpaceX Ілона Маска.

Нагадаємо, першим космічним туристом, який полетить в політ на Місяць, стане японський мільярдер Юсаку Маєзава.

Економічна правда

космос SpaceX

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