NASA може конкурувати зі SpaceX
Вівторок, 20 листопада 2018, 19:05
NASA розглядає можливість продавати частину місць в космічних кораблях, які доставляють астронавтів до МКС, космічним туристам.
Про це повідомляє hightech.fm.
Відзначається, що з такою пропозицією виступив глава космічного агентства Джим Бріденстайн. Поки керівництво NASA не розглядав ідею, проте у політика є серйозна підтримка в наглядовій раді при космічному агентстві.
Якщо NASA схвалить комерційні перевезення на своїх кораблях, агентство стане конкурентом свого головного приватного партнера - аерокосмічної компанії SpaceX Ілона Маска.
Нагадаємо, першим космічним туристом, який полетить в політ на Місяць, стане японський мільярдер Юсаку Маєзава.
Економічна правда
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