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По всьому світу в роботі Facebook і Instagram стався збій

Вівторок, 20 листопада 2018, 18:00

У всьому світі в роботі популярних соціальних мереж Instagram і Facebook стався збій в роботі.

Про це 20 листопада повідомляє сервіс Downdetector.

Зокрема користувачі Facebook скаржилися на те, що вони не можуть зайти в соцмережу - 36% скарг, у 34% користувачів не вантажиться соцмережа, 28% не відображаються фотографії.

 
Збій у Facebook

Найбільше від проблем з Facebook в Європі постраждали в Парижі, Лісабоні та Будапешті.

Крім того збій трапився і в Facebook Messenger.

Також на збої скаржилися і користувачі Instagram. У 48% не вантажиться стрічка новин, у 27% веб-сайт, 24% користувачів не можуть увійти в соцмережу.

 
Збій у Instagram

За даними сервісу, 20 листопада також сталися збої в роботі Yahoo, LastPass, Suddenlink, SNAP EBT, Comcast, Escape from Tarkov.

Проблеми в роботі Facebook, як повідомляє Downdetector, також фіксували 22 години тому.

Українська правда

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